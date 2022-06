Ascolti TV 27 giugno 2022, a Reazione a Catena i Dammi il La perdono il 'buttafuori' (Di martedì 28 giugno 2022) Come sono andati gli Ascolti tv di ieri 27 giugno 2022? In prima serata l'attenzione degli spettatori si è concentrata interamente su Canale 5 per assistere alla finale de L'Isola dei Famosi 2022. Una finale che è stata capace di regalare emozioni a non finire, specie al momento della proclamazione del vincitore di questa strepitosa e lunga edizione. E mentre Ilary Blasi ha tenuto banco nel Prime Time, nella fascia del Preserale è stato Marco Liorni a fare la differenza, anche perché il presentatore ha raggiunto un traguardo a dir poco stellare. Saranno riusciti gli attuali campioni, i Dammi il La, a proteggere il loro titolo? Successo stellare per Reazione a Catena che raggiunge un traguardo importante Sera dopo sera è sempre Reazione a ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 28 giugno 2022) Come sono andati glitv di ieri 27? In prima serata l'attenzione degli spettatori si è concentrata interamente su Canale 5 per assistere alla finale de L'Isola dei Famosi. Una finale che è stata capace di regalare emozioni a non finire, specie al momento della proclamazione del vincitore di questa strepitosa e lunga edizione. E mentre Ilary Blasi ha tenuto banco nel Prime Time, nella fascia del Preserale è stato Marco Liorni a fare la differenza, anche perché il presentatore ha raggiunto un traguardo a dir poco stellare. Saranno riusciti gli attuali campioni, iil La, a proteggere il loro titolo? Successo stellare perche raggiunge un traguardo importante Sera dopo sera è semprea ...

