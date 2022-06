Addio a Del Vecchio | non alla sua visione della finanza italiana

Leggi su iltempo

(Di martedì 28 giugno 2022) Se n'è andato «un grande italiano» come l'ha definito il presidente del consiglio Mario Draghi. Leonardo Del, fondatore di Luxottica e attuale presidente di EssilorLuxottica, è morto ieri al San Raffaele di Milano dove era ricoverato, per una polmonite. L'imprenditore aveva da poco compiuto 87 anni, era il fondatore e presidente di Luxottica che poi ha condottofusione con la francese Essilor per creare EssiloLuxottica, un gruppo che oggi conta oltre 180mila dipendenti. Azionista di EssilorLuxottica col 32,2% ma anche di Mediobanca (19,2%), Generali (9,8%), Covivio (26%) e Unicredit (1,9%), la sua ricchezza attraverso la holding di famiglia, la lussemburghese Delfin, quest' anno è stata valutata drivista Forbes in circa 25 miliardi di euro. Nato a Milano il 22 maggio del 1935, Delera l'ultimo ...