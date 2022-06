"Vi dico cosa ha in mente davvero Salvini": Giuli svela cosa farà Matteo (Di lunedì 27 giugno 2022) Non c'è bisogno di almanaccare sull'esito dei ballottaggi alle amministrative per comprendere che Matteo Salvini si trova di fronte a un bivio. A meno di sei mesi dalla prossima sessione di bilancio, una sorta di "bimestre bianco" durante il quale ogni eccesso di turbolenza rischia di precipitare il budget pubblico nell'esercizio provvisorio, il leader della Lega è chiamato a decidere tra due ipotesi estreme: prendere d'anticipo l'amletico Giuseppe Conte e i suoi malconci seguaci pentastellati, togliendo in breve l'appoggio all'esecutivo di Mario Draghi per indurre così il presidente della Repubblica a convocare le urne entro fine anno; ovvero prendere atto che il sopraggiunto primato raggiunto in Parlamento dopo la scissione nei Cinque stelle provocata da Luigi di Maio, con quei 193 eletti fra Camera e Senato a formare il blocco stra dominante ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Non c'è bisogno di almanaccare sull'esito dei ballottaggi alle amministrative per comprendere chesi trova di fronte a un bivio. A meno di sei mesi dalla prossima sessione di bilancio, una sorta di "bimestre bianco" durante il quale ogni eccesso di turbolenza rischia di precipitare il budget pubblico nell'esercizio provvisorio, il leader della Lega è chiamato a decidere tra due ipotesi estreme: prendere d'anticipo l'amletico Giuseppe Conte e i suoi malconci seguaci pentastellati, togliendo in breve l'appoggio all'esecutivo di Mario Draghi per indurre così il presidente della Repubblica a convocare le urne entro fine anno; ovvero prendere atto che il sopraggiunto primato raggiunto in Parlamento dopo la scissione nei Cinque stelle provocata da Luigi di Maio, con quei 193 eletti fra Camera e Senato a formare il blocco stra dominante ...

