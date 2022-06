(Di lunedì 27 giugno 2022), Sgr attiva nella gestione di fondi di private equity e venture capital, comunica il rinnovo dei propri organi sociali per i prossimi tre esercizi e l’ingresso nel Consiglio d’Amministrazione dia ricoprire l’incarico all’interno del board della. Insieme a lei, anche Marco Giuseppe Zoppi e Giancarlo di Luggo, che ritorna nel Cda dopo un anno di assenza. Inoltre, Fabrizia Pellone entra a far parte del Collegio sindacale. Il Cda ha poi confermato nei loro incarichi Amedeo, Amministratore delegato e Rocco, presidente., consigliere indipendente, è dottore commercialista e revisore legale, partner di Pirola Pennuto Zei & Associati con ...

Vertis Sgr, Monica Valentino prima donna nel Cda. Giurazza e Corigliano rieletti al vertice. Iervolino in società - Ildenaro.it Monica Valentino, prima donna a ricoprire l'incarico all'interno del board della società attiva nella gestione di fondi di private equity.