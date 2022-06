Ultime Notizie – Morto Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica (Di lunedì 27 giugno 2022) E’ Morto all’ospedale San Raffaele di Milano Leonardo Del Vecchio, il fondatore di Luxottica e presidente di EssilorLuxottica, aveva 87 anni. Secondo uomo più ricco d’Italia secondo la classifica di Forbes, era stato insignito Cavaliere del Lavoro nel 1986. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 giugno 2022) E’all’ospedale San Raffaele di MilanoDel, ildie presidente di Essilor, aveva 87 anni. Secondo uomo più ricco d’Italia secondo la classifica di Forbes, era stato insignito Cavaliere del Lavoro nel 1986. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - meteoredit : Le #temperature sull'Italia continuano ad essere molto superiori alla media ?????. ??? Le ultime sul #caldo, quando… - junews24com : Di Maria Juve, inizia una nuova era: due ipotesi di formazione col Fideo - - CorriereCitta : Roma, la maxi truffa delle auto gratis in cambio di adesivi sulla fiancata: giro d’affari per oltre 15 milioni -