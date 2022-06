Tutto sulle polizze affitto sicuro; come funzionano e i rischi (Di lunedì 27 giugno 2022) In Italia i casi di morosità sono sempre numerosi. Secondo i dati più recenti, elaborati dalle principali sigle associative degli inquilini, ci sono 70mila sfratti pendenti dal 2019, 32mila dal 2020 e altri 40-50 mila stimabili per il 2021. In soccorso del proprietario, spesso vengono pubblicizzate delle polizze assicurative ad hoc. Ma come funzionano? I contratti assicurativi sono sempre ostici. Partono senz’altro da un buon proposito, ma il loro funzionamento è molto più complicato rispetto a quanto promesso. Puoi trovare l’articolo completo sul Magazine di Immobiliare.it. Niente di automatico Questo tipo di assicurazioni ricade all’interno del ramo “danni”. Il loro costo, indicativamente, si aggira intorno al 10% del canone annuale. Ossia, chi affitta un appartamento a fronte di un canone annuale di 12.000, per esempio, pagherà un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) In Italia i casi di morosità sono sempre numerosi. Secondo i dati più recenti, elaborati dalle principali sigle associative degli inquilini, ci sono 70mila sfratti pendenti dal 2019, 32mila dal 2020 e altri 40-50 mila stimabili per il 2021. In soccorso del proprietario, spesso vengono pubblicizzate delleassicurative ad hoc. Ma? I contratti assicurativi sono sempre ostici. Partono senz’altro da un buon proposito, ma il loro funzionamento è molto più complicato rispetto a quanto promesso. Puoi trovare l’articolo completo sul Magazine di Immobiliare.it. Niente di automatico Questo tipo di assicurazioni ricade all’interno del ramo “danni”. Il loro costo, indicativamente, si aggira intorno al 10% del canone annuale. Ossia, chi affitta un appartamento a fronte di un canone annuale di 12.000, per esempio, pagherà un ...

