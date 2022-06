Tragedia in Colombia, crolla una tribuna durante una festa. Otto morti e oltre 60 feriti IL (Di lunedì 27 giugno 2022) E' salito ad almeno Otto morti e 60 feriti gravi il bilancio provvisorio del crollo ieri verso le 12 locali a El Espinal, nel dipartimento centrale Colombiano di Tolima, di almeno Otto palchi di una ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 27 giugno 2022) E' salito ad almenoe 60gravi il bilancio provvisorio del crollo ieri verso le 12 locali a El Espinal, nel dipartimento centraleno di Tolima, di almenopalchi di una ...

