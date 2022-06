Softball, Europei U22: partenza super per le azzurre. Vittoria contro la Svezia e l’Ucraina (Di lunedì 27 giugno 2022) Parte bene l’Italia under 22 del Softball, da oggi impegnate in quel di Kunovice (Repubblica Ceca), sede dei Campionati Europei 2022. Le azzurrine infatti in occasione della prima giornata di competizione hanno rifilato una sonorissima lezione alla Svezia, arginandola con il risultato di 16-0, per poi imporsi sulla compagine ucraina per 18-2. Nel primo scontro il match si è messo immediatamente in discesa per le nostre ragazze, abili a mettere a referto otto punti complessivi tra primo e secondo inning (quattro per tempo), per poi allungare definitivamentenele terzo (e ultimo) mettendone a segno altri otto. Ancora più impattante l’avvio della sfida contro l’Ucraina, contrassegnata da dodici punti soltanto nel primo dei quattro inning disputati, dove le azzurre hanno ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Parte bene l’Italia under 22 del, da oggi impegnate in quel di Kunovice (Repubblica Ceca), sede dei Campionati2022. Le azzurrine infatti in occasione della prima giornata di competizione hanno rifilato una sonorissima lezione alla, arginandola con il risultato di 16-0, per poi imporsi sulla compagine ucraina per 18-2. Nel primo sil match si è messo immediatamente in discesa per le nostre ragazze, abili a mettere a referto otto punti complessivi tra primo e secondo inning (quattro per tempo), per poi allungare definitivamentenele terzo (e ultimo) mettendone a segno altri otto. Ancora più impattante l’avvio della sfida, contrassegnata da dodici punti soltanto nel primo dei quattro inning disputati, dove lehanno ...

Pubblicità

ilSaronno : Al via gli Europei U22 di softball, senza la saronnese Rotondo fermata dal covid - zazoomblog : Softball Europei Under 22: le convocate dell’Italia. C’è Alexia Lacatena - #Softball #Europei #Under #convocate -