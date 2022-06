Scacchi | Torneo dei Candidati 2022 | Fabiano Caruana contro Ian Nepomniachtchi | lo scontro diretto sarà decisivo?

(Di lunedì 27 giugno 2022) Stavolta, rispetto alle normali introduzioni per una qualsiasi giornata deldeidi Madrid, c’è un elemento diverso. E si chiama: fattore. Entra in scena perché lo sdi più alta classifica possibile, quello tra(con il Bianco) e Ian(con il Nero), ha tutti i crismi di quel che si può tramutare nell’in-svolta. Una vittoria del russo significherebbe, con ogni probabilità, la fine di ogni speranza per chiunque: recuperare due punti sarebbe un’impresa titanica con cinque turni ancora da giocare, e anche nel caso in cui “Nepo” iniziasse a giocare davvero male sarebbe difficile raggiungerlo. Una patta, invece, non chiuderebbe ancora i discorsi, ma certo darebbe più ...

Si entra ufficialmente nella seconda parte del Torneo dei Candidati 2022. Ed è qui che si scoprirà cosa potrà accadere. La lotta sembra ormai ristretta a due uomini. Uno, Fabiano Caruana, rincorre, l'altro, Ian Nepomniachtchi, si guarda le spalle.