Pos obbligatorio: quando e come scattano le sanzioni (Di lunedì 27 giugno 2022) Dal castagnaro al notaio passando dal tassista, la sarta, l’idraulico e il medico specialista tutti coloro che esercitano attività commerciali, indipendentemente dal prezzo della prestazione, dal 30 giugno dovranno essere dotati di Pos. In caso commercianti e professionisti non accettino pagamenti con moneta elettronica saranno punibili per legge. L’obiettivo delle nuove regole è quello di perseguire in ogni modo e a ogni livello l'evasione fiscale. Per questo il Decreto legge 36 del 30 aprile ha anticipato di sei mesi l'entrata in vigore delle multe. L’obbligo di Pos per gli esercizi commerciali, infatti, esiste da tempo (dal 2014) ma sino ad ora la legge non prevedeva sanzioni e quindi erano tante le categorie di esercenti che si rifiutavano di introddure questo metodo di pagamento, specie tra i piccoli e piccolissimi commerciali che lamentano alti oneri bancari a ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 giugno 2022) Dal castagnaro al notaio passando dal tassista, la sarta, l’idraulico e il medico specialista tutti coloro che esercitano attività commerciali, indipendentemente dal prezzo della prestazione, dal 30 giugno dovranno essere dotati di Pos. In caso commercianti e professionisti non accettino pagamenti con moneta elettronica saranno punibili per legge. L’obiettivo delle nuove regole è quello di perseguire in ogni modo e a ogni livello l'evasione fiscale. Per questo il Decreto legge 36 del 30 aprile ha anticipato di sei mesi l'entrata in vigore delle multe. L’obbligo di Pos per gli esercizi commerciali, infatti, esiste da tempo (dal 2014) ma sino ad ora la legge non prevedevae quindi erano tante le categorie di esercenti che si rifiutavano di introddure questo metodo di pagamento, specie tra i piccoli e piccolissimi commerciali che lamentano alti oneri bancari a ...

