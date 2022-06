Ponza | si riunisce il primo Consiglio comunale dell’Amministrazione Ambrosino | nominata la Giunta

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 giugno 2022)– Questa mattina si è svolto ildi insediamento della nuova. Ilcittadino Francescoha, prima di tutto, ringraziato la cittadinanza per la fiducia ampiamente dimostrata, ribadendo la propria disponibilità e quella di tutta l’amministrazione nei confronti dei cittadini e l’impegno al servizio della comunità. Ha poi elencato i punti focali all’ordine del giorno, già parte integrante e sostanziale del programma politico della lista “Cambiamo il Vento” che ha portato l’attuale amministrazione alla vittoria lo scorso 12 giugno, ed infine, ha prestato giuramento sulla Costituzione. “Ci auguriamo che in questi cinque anni vi sia partecipazione dei cittadini nella gestione della cosa pubblica, perché è per noi fondamentale per raccogliere ...