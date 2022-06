Patuanelli | “M5s non si sta spegnendo | c’è un tentativo di spegnerlo Sì ad alleanza con Pd | era Di Maio a voler un campo liberale-moderato”

(Di lunedì 27 giugno 2022) “Il M5s va verso lo spegnimento? No, vedo invece undi spegnere il Movimento, che è cosa ben diversa. Credo che sia un valore per il Paese il fatto che esista un Movimento che mette al centro le politiche ambientali e le politiche a favore dei più deboli”. Così, ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, il ministro delle Politiche Agricole, Stefano, commenta un sondaggio del Sole 24 Ore che dà i 5 Stelle al 6,9% di gradimento, sottolineando: “Di sondaggi ne ho visti diversi e ci sono anche quelli che ci danno in crescita dopo la scissione di Di. Ricordo che le dimensioni del corpo elettorale sono molto limitate e che c’è una incredibile aleatorietà del voto. Credo che oggi fare il sondaggista sia molto complicato”. Inevitabile il riferimento all’ex compagno di partito Luigi Di: “La sua ...

Si è parlato un po' di tutto al consiglio nazionale: il ministro Stefano Patuanelli ha messo in ... Nel corso della riunione, infatti, Sabrina Licheri, la sindaca di Assemini, in Sardegna, ha ... Dopo le parole del capogruppo M5s Capozzella, l'esponente del governo Draghi non chiude del tutto la porta. Ma ai suoi confida di essersi sentito tirato per la giacca ...