Mina Settembre 2: tutte le novità della serie con Serena Rossi

Visto il clamoroso successo della prima stagione, con la puntata finale vista da oltre 6 milioni di spettatori e il 26,4% di share, il bis era scontato e ora è arrivata anche la notizia più attesa dai fan: le riprese di Mina Settembre 2 sono concluse e dunque non resta che aspettare poche settimane per conoscere la data ufficiale della messa in onda della serie di Rai1 con Serena Rossi e Giuseppe Zeno, tratta dall'omonima saga di romanzi sbanca-classifiche di Maurizio de Giovanni. Intanto già trapela qualche indiscrezione sulla trama e sulle new entry nel cast.

