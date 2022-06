Maurizio Vetrugno e il teatro a Pitti filati

Pubblicità

politicamentecorretto.com

Da segnalare in fiera la presenza di Wild Life Wild Heat, un'opera inedita dell'artista, portata in Fortezza grazie a una collaborazione con Fondazione Pitti Discovery e il Centro ...... Marti (cognato diBriganti) avrebbe dispensato consigli ai sodali riguardo azioni ... attraverso gli avvocati Benedetto Scippa, Paolo Cantelmo, Ladislao Massari, Angelo, Antonio ... CENTRO PECCI e FONDAZIONE PITTI DISCOVERY | Maurizio Vetrugno. Wild Life Wild Heat - Pitti Immagine Filati 91 | Inaugurazione: 29 giugno, ore 12 - politicamentecorretto.com (ANSA) - FIRENZE, 27 GIU - Come per la moda uomo e bimbo, anche il bilancio settoriale 2021 della filatura italiana archivia l'anno in crescita (+28,7%), portando il fatturato a 2,6 miliardi di euro ( ...Firenze, 27 giugno. In occasione di Pitti Immagine Filati 91 (Firenze, Fortezza da Basso, 29 giugno – 1 luglio 2022), rassegna internazionale dedicata ai filati per maglieria, la Fondazione Pitti Disc ...