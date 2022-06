Maria De Filippi rompe il silenzio sui suoi rapporti con Emma: “Non la chiamo per…” (Di lunedì 27 giugno 2022) Maria De Filippi ha parlato del suo legame con Emma Marrone: le due si sono infatti conosciute quando la cantante ha partecipato ad Amici. Il noto talent show – condotto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Stefania Meneghella su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 27 giugno 2022)Deha parlato del suo legame conMarrone: le due si sono infatti conosciute quando la cantante ha partecipato ad Amici. Il noto talent show – condotto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Stefania Meneghella su BlogLive.it.

Pubblicità

trash_italiano : Previsto il ritorno de La Talpa in primavera, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip. La Talpa, la cui produzi… - MondoTV241 : Uomini e Donne, Maria De Filippi i comportamenti di 2 dame la hanno messa in imbarazzo, ecco di chi si tratta… - chapmns : è letteralmente come mettere maria de filippi a condurre uno show di omosessuali - GioiaStefani : Mannaggia a Maria De Filippi, quante sberle le darei. Tra i vari artisti nati dai talent Alessandra, per me, resta… - MarcoStep92 : i danni di quel tumore di maria de filippi -