LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: Lorenzo Marsaglia eliminato in semifinale. Alle 19 la finale di Jodoin di Maria (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 17.38: Appuntamento Alle 19 con la finale della piattaforma femminile con Sarah Jodoin di Maria. 17.36: Si è chiusa la semifinale! Vince il cinese Wang Zongyuan con 547.95 punti davanti al connazionale Cao Yuan (482.50) e al britannico Jack Laugher (469.95). Lorenzo Marsaglia ha chiuso alla fine al quattordicesimo posto. 17.33: I 360.95 sono il punteggio più basso di sempre per accedere alla finale di un grande appuntamento. Era un’occasione da sfruttare per Marsaglia. 17.30: Clamoroso il giapponese Sakai che si ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 17.38: Appuntamento19 con ladella piattaforma femminile con Sarahdi. 17.36: Si è chiusa la! Vince il cinese Wang Zongyuan con 547.95 punti davanti al connazionale Cao Yuan (482.50) e al britannico Jack Laugher (469.95).ha chiuso alla fine al quattordicesimo posto. 17.33: I 360.95 sono il punteggio più basso di sempre per accedere alladi un grande appuntamento. Era un’occasione da sfruttare per. 17.30: Clamoroso il giapponese Sakai che si ...

