LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia insegue la Turchia per l’oro nella ginnastica artistica, un argento e un bronzo dalla lotta greco-romana (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 22.08 ginnastica artistica – Inizia la prova degli azzurri al corpo libero. 22.05 ginnastica artistica – Ora l’Italia si trasferisce al corpo libero, servirà un super Nicola Bartolini. La Turchia sarà alla sbarra. 22.02 ginnastica artistica – CLASSIFICA DOPO QUATTRO ROTAZIONI. La Turchia è al comando con 168.600 punti, l’Italia insegue a una lunghezza esatta di distacco (167.600). Più attardate Francia (163.250) e Spagna (162.000). 21.59 lotta ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA LUNEDI’ 27 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA 22.08– Inizia la prova degli azzurri al corpo libero. 22.05– Orasi trasferisce al corpo libero, servirà un super Nicola Bartolini. Lasarà alla sbarra. 22.02– CLASSIFICA DOPO QUATTRO ROTAZIONI. Laè al comando con 168.600 punti,a una lunghezza esatta di distacco (167.600). Più attardate Francia (163.250) e Spagna (162.000). 21.59...

