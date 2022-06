Lazio Carnesecchi, nuovo round: Lazzari possibile contropartita per la Dea (Di lunedì 27 giugno 2022) Nonostante l’operazione, Carnesecchi resta un obiettivo della Lazio: pronta una nuova offerta all’Atalanta con Lazzari La Lazio vuole a tutti i costi arrivare al portiere e nonostante l’infortunio e l’operazione, Carnesecchi resta l’obiettivo numero uno. I biancocelesti stanno rilanciando sempre di più per convincere l’Atalanta. L’ultima idea di Tare è quella di inserire Lazzari nell’affare. L’esterno potrebbe essere un rinforzo adatto per il modo di giocare di Gasperini. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Nonostante l’operazione,resta un obiettivo della: pronta una nuova offerta all’Atalanta conLavuole a tutti i costi arrivare al portiere e nonostante l’infortunio e l’operazione,resta l’obiettivo numero uno. I biancocelesti stanno rilanciando sempre di più per convincere l’Atalanta. L’ultima idea di Tare è quella di inserirenell’affare. L’esterno potrebbe essere un rinforzo adatto per il modo di giocare di Gasperini. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

