La storia di Carlotta Rossi che dice di essere la figlia di Bud Spencer (e ora fa causa agli eredi dell'attore) (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono passati esattamente sei anni dal giorno della morte di Bud Spencer. Era il 27 giugno del 2016 quando il mondo del cinema italiano si strinse in un abbraccio in segno di lutto per una delle figure più iconiche delle pellicole nostrane. E oggi appare sulle scene una donna: Carlotta Rossi Spencer. Lei ha 46 anni e sostiene (dicendosi pronta a sottoporsi all'esame del Dna) di essere figlia di Carlo Pedersoli. E ora è pronta a chiedere un risarcimento danni agli eredi. Carlotta Rossi, la donna che dice di essere la figlia di Bud Spencer Ha rivelato l'identità di suo padre in un libro – "A metà" – disponibile proprio da oggi (nel sesto ...

