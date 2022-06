La prima volta di Sinner a Wimbledon. Ok Djokovic, fuori Fognini (Di lunedì 27 giugno 2022) Jannik Sinner rompe finalmente l’incantesimo: nel 1° turno di Wimbledon riesce a centrare il passaggio del turno e la prima vittoria in un main draw su erba. L’altoatesino supera il colosso Wawrinka in 4 set (7-5 4-6 6-3 6-2 in 2h42m) ed ora se la vedrà contro il vincente del match tra Altmaier e Mikael Ymer (match interrotto sul 2-0 per lo svedese causa oscurità). In una giornata caratterizzata dalla pioggia che ha costretto l’interruzione dei match in due circostanze (il programma odierno verrà completato martedì), l’Italia del tennis si affida alla classe 2001. Infatti, oltre alla vittoria di Sinner, da registrare il successo di Elisabetta Cocciaretto su Martina Trevisan per 6-2 6-0. Eliminati anche Fognini (in 4 set da Griekspoor), Vavassori (triplo 6-4 da Tiafoe) e Bronzetti (1-6 4-6 da Li). ... Leggi su zon (Di lunedì 27 giugno 2022) Jannikrompe finalmente l’incantesimo: nel 1° turno diriesce a centrare il passaggio del turno e lavittoria in un main draw su erba. L’altoatesino supera il colosso Wawrinka in 4 set (7-5 4-6 6-3 6-2 in 2h42m) ed ora se la vedrà contro il vincente del match tra Altmaier e Mikael Ymer (match interrotto sul 2-0 per lo svedese causa oscurità). In una giornata caratterizzata dalla pioggia che ha costretto l’interruzione dei match in due circostanze (il programma odierno verrà completato martedì), l’Italia del tennis si affida alla classe 2001. Infatti, oltre alla vittoria di, da registrare il successo di Elisabetta Cocciaretto su Martina Trevisan per 6-2 6-0. Eliminati anche(in 4 set da Griekspoor), Vavassori (triplo 6-4 da Tiafoe) e Bronzetti (1-6 4-6 da Li). ...

