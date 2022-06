Isa e Chia Cafè, l’angolo delle chiacchiere in libertà (27/06/22) (Di lunedì 27 giugno 2022) Ben ritrovati all’Isa e Chia Café, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle loro Chiacchiere in libertà. Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazzeggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza dover spettegolare necessariamente sui gossip del momento. Buone Chiacchiere! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 27 giugno 2022) Ben ritrovati all’Isa eCafé, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle lorocchiere in. Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazzeggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza dover spettegolare necessariamente sui gossip del momento. Buonecchiere! L'articolo proviene da Isa e

Pubblicità

Made94065409 : @Ansiela1507 Buoni solo a scrivere 'good vibes' e cavolate varie. Scommetto che non la stanno nemmeno sostenendo ne… - CCuccaru : RT @VeraPrimavera7: JESSY STA PERDENDO NEL SONDAGGIO NELLE STORIE DI ISA E CHIA…MUOVETEVI E ANDATE A VOTARE!!! #jeru - Pink75739315 : Noi siamo i #jeru quindi andiamo a ribaltare il sondaggio su Isa e Chia, non facciamoci prendere per il culo dagli… - Colter_Krusciov : @MariaStellaTos3 Jess sta perdendo la finale del televoto con aldo montano, quindi se hai un minuto puoi andare nel… - lucry81 : Forza, andate sulla pagina Isa&Chia si IG e votate Jess, in questo momento é in svantaggio con Aldo. É la finale...#jeru #jessivip -