Incendio nella baraccopoli degli immigrati | muore bracciante maliano | l’altro volto dell’accoglienza

(Di lunedì 27 giugno 2022) Foggia, 27 giu — Tragicoa Rignano Garganico, in provincia di Foggia,-ghetto dove alloggiano centinaia di braccianti agricoli stranieri: un rogo scoppiato tra le baracche di lamiere e materiali di fortuna ha perso la vita il gambiano Joof Yusupha, 35 anni. Sul posto sono intervenuti squadre dei Vigili del fuoco e carabinieri che stanno anche investigando sulle cause dell’. Un quadro simbolico delle condizioni di vita delle «risorse» boldriniane, accolte in Italia con tonte di pelosi buoni sentimenti e lasciate poi impietosamente alla mercé di sfruttatori, in condizioni di vita da Terzo mondo. Lo stesso da cui questi stranieri provengono.dei braccianti,un ...

Pubblicità

makkox : L'anno scorso iniziarono più avanti nella stagione. Oggi, dal terrazzo di casa, già vedo il primo incendio. - Ilaria89965081 : RT @fratotolo2: L’incendio è partito da un campo rom nella periferia di #Roma, proprio nei pressi di un centro estivo. 35 persone intossica… - Brigante1959 : RT @fratotolo2: L’incendio è partito da un campo rom nella periferia di #Roma, proprio nei pressi di un centro estivo. 35 persone intossica… - nerontolino : RT @RosannaMarani: Vasto incendio nella periferia di Roma: vigili fuoco salvano 20 cuccioli in trappola. La foto è virale - agnelli_giorgio : RT @fratotolo2: L’incendio è partito da un campo rom nella periferia di #Roma, proprio nei pressi di un centro estivo. 35 persone intossica… -

Alcune abitazioni situatevicinanza dell'sono state raggiunte dalle fiamme, così come una struttura scolastica nel quartiere romano di Casalotti. La popolazione ha immediatamente ......Sulle dinamiche dell'sono ancora in corso gli accertamenti, e per il momento non è possibile stimare la gravità dei danni. Sono ore difficili anche per Roma, con il maxi rogo scoppiato...Un mega incendio è divampato a Roma nei pressi di un campo nomadi in via Bosco Marengo. Due persone, una donna e bambino, sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico Gemelli. In base a qua ...Un tir carico di cocomeri prende fuoco mentre è in corsa sull'Autostrada A16 Napoli-Canosa. Le fiamme in poco tempo divorano il mezzo. Tutti i cocomeri finiscono in strada, che è stata chiusa. Sul pos ...