Incendi a Monreale | bruciano Meccini e San Martino delle Scale

Pubblicità

Bart1705 : RT @michiamofenice: Ettari di macchia mediterranea devastati dai roghi, incendi anche a Bagheria e Misilmeri #incendio #sicilia https://t… - _mrbyte : RT @michiamofenice: Ettari di macchia mediterranea devastati dai roghi, incendi anche a Bagheria e Misilmeri #incendio #sicilia https://t… - michiamofenice : Ettari di macchia mediterranea devastati dai roghi, incendi anche a Bagheria e Misilmeri #incendio #sicilia - LiveSiciliaPA : Ancora incendi a Monreale: il fuoco imperversa su monte Petruso VIDEO - zazoomblog : Monreale ancora sotto la morsa degli incendi da questa mattina brucia Miccini - #Monreale #ancora #sotto #morsa… -

1' DI LETTURA PALERMO - Ancora fiamme nel territorio didove continuano gli. Da stanotte è tornata a bruciare la zona di monte Petruso a San Martino delle Scale. Un altro incendio è divampato nella mattina di oggi in contrada Miccini, già ...Sempre a Partinico, dueun po' più contenuti hanno interessato la zona del Santuario della ... A San Martino delle Scale, una frazione di, l'incendio scoppiato ieri è stato domato ...Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenute per alcuni incendi di sterpaglie e vegetazione.Il caldo persistente delle ultime settimane fa salire il livello di allerta per pericolo incendi. Per domani 30 giugno la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta evidenziando le aree a ...