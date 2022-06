Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

Brittneyresterà in carcere in Russia altri sei mesi. Lo ha detto alla Cnn detto l'avvocato russo della giocatrice statunitense, Alexander Boykov, dopo l'udienza preliminare a Khimki, nei sobborghi di ...All'interno della struttura si troverebberomille persone. A riferire l'accaduto su Telegram ...star basket Usa La detenzione in Russia della star del basket femminile americano Brittney... Griner, almeno altri 6 mesi di carcere in Russia per la stella del basket Usa Gli sforzi per tirare fuori dalla prigione Brittney Griner non stanno riscuotendo successo. L'agenzia di stampa russa TASS indica anche che la sua custodia cautelare è ...