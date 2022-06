Feyenoord, UFFICIALE: ceduto Linssen (Di lunedì 27 giugno 2022) Il Feyenoord ha ceduto l'esterno d'attacco Bryan Linssen agli Urawa Reds, in cambio di un milione di euro. Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 giugno 2022) Ilhal'esterno d'attacco Bryanagli Urawa Reds, in cambio di un milione di euro.

Pubblicità

Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Il #Feyenoord ha chiuso per Ian #Maatsen del #Chelsea per la fascia sinistra #Calciomercato #StayTuned - LorenzoFracassa : RT @ilRomanistaweb: ?? Dal Sassuolo a Tirana: le partite integrali della #Roma disponibili in streaming La società ha reso disponibili sulla… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? Dal Sassuolo a Tirana: le partite integrali della #Roma disponibili in streaming La società ha reso disponibili sulla… - ilRomanistaweb : ?? Dal Sassuolo a Tirana: le partite integrali della #Roma disponibili in streaming La società ha reso disponibili s… -