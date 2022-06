Feudi di San Gregorio diventa B Corp: la sostenibilità al primo posto (Di lunedì 27 giugno 2022) Feudi di San Gregorio, azienda vitivinicola leader del Sud Italia e uno dei principali marchi del vino italiano, conferma il proprio percorso verso un modello di business sostenibile, ottenendo la certificazione B Corp che misura e premia le imprese sulla base delle loro performance sociali e ambientali, di trasparenza e responsabilità, e che si impegnano a generare un impatto positivo verso i dipendenti, la comunità di riferimento e l’ambiente. Gli standard B Corp, che consentono una misurazione continua e concreta della performance aziendale sui diversi assi del suo programma di sostenibilità, sono oggi i più diffusi ma anche i più rigorosi al mondo: su oltre 200.000 aziende ad oggi misurate, solo il 3% ha soddisfatto infatti i requisiti di eccellenza stabiliti da B-Lab, ente internazionale che ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 giugno 2022)di San, azienda vitivinicola leader del Sud Italia e uno dei principali marchi del vino italiano, conferma il proprio percorso verso un modello di business sostenibile, ottenendo la certificazione Bche misura e premia le imprese sulla base delle loro performance sociali e ambientali, di trasparenza e responsabilità, e che si impegnano a generare un impatto positivo verso i dipendenti, la comunità di riferimento e l’ambiente. Gli standard B, che consentono una misurazione continua e concreta della performance aziendale sui diversi assi del suo programma di, sono oggi i più diffusi ma anche i più rigorosi al mondo: su oltre 200.000 aziende ad oggi misurate, solo il 3% ha soddisfatto infatti i requisiti di eccellenza stabiliti da B-Lab, ente internazionale che ...

