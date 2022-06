Ferrari, al via Cavalcade Riviera, record di equipaggi da tutto il mondo (Di lunedì 27 giugno 2022) Cavalcade Riviera 2022. È un itinerario che unisce l'Italia e la Francia quello che la clientela internazionale di Ferrari sta per scoprire alla guida dei modelli della Casa. Luoghi iconici della ... Leggi su motori.quotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022)2022. È un itinerario che unisce l'Italia e la Francia quello che la clientela internazionale dista per scoprire alla guida dei modelli della Casa. Luoghi iconici della ...

Pubblicità

1Superspeedway : RT @NetoDemetriou: Tazio Nuvolari, Scuderia Ferrari Alfa Romeo 12C-36, Vanderbilt Cup, 1936. Via NY Daily News. - grckooo : RT @assilemamore: adoro silverstone quindi la Ferrari farà cagare. A baku ha fatto cagare pure a Imola quindi me la metto già via #British… - BrunoFBeats1807 : AUDI A8 (D3) 2003 - 2005 - assilemamore : adoro silverstone quindi la Ferrari farà cagare. A baku ha fatto cagare pure a Imola quindi me la metto già via… - DenisDu02566429 : RT @NetoDemetriou: Antonio Brivio, Scuderia Ferrari Alfa Romeo 12C-36, Vanderbilt Cup, 1936. Via NY Daily News. -