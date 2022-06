Disattivato congegno indirizzato all'ad di Leonardo, Profumo (Di lunedì 27 giugno 2022) Un pacco contenente polvere da sparo e fili, indirizzato all'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, è arrivato oggi nell'ufficio corrispondenza della società a Roma ed è stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Un pacco contenente polvere da sparo e fili,all'amministratore delegato di, Alessandro, è arrivato oggi nell'ufficio corrispondenza della società a Roma ed è stato ...

