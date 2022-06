Da Twitter – #Calciomercato | @spalferrara | vicino l’ingaggio di Simone #Rabbi | attaccante di…

(Di lunedì 27 giugno 2022) Di Marzio ha appena pubblicato una potenziale bomba delle sue che farà parlare di sé nelle prossime ore:l'ingaggio didi proprietà del #Bolognahttps://t.co/KDbMTIw7Je — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) June 25, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet di Gianluca Di Marzio ha attualmente raccolto 4 retweet e 73 “cuoricini”. Mica male! Source by Gianluca Di Marzio L'articolo Dadidi… proviene da JustCalcio.com.

Pubblicità

Ufficiale - Gianluca Frabotta in prestito al @OfficialUSLecce pic..com/BWRaQ2DelQ JuventusFC (@juventusfc) June 27, 2022... conferme sulla trattativa per l'addio e nuovi indiziIlentra nel vivo, con le big ... storicamente vicino alle vicende di casa Chelsea, suha spiegato come il dialogo tra i ...