Covid | 24 747 nuovi casi e 63 decessi in 24 ore

(Di lunedì 27 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 24.747 idi Coronavirus in Italia (48.456 il 26 giugno) a fronte di 100.959 tamponi effettuati su un totale di 225.913.462 da inizio emergenza. E' quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 63 i(il 26 giugno erano stati 44), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 168.165. Diventano 18.259.261 itotali diin Italia. Attualmente i positivi sono 738.851 (+5.411), 732.744 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 5.873 di cui 234 in terapia intensiva (+7). I dimessi/guariti sono 17.352.245 con un incremento di 19.545 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di...

