Che Dio Ci Aiuti 7: Elena Sofia Ricci Conferma L’Addio Di Suor Angela! (Di lunedì 27 giugno 2022) Che Dio ci Aiuti 7: dopo mesi di indiscrezioni e incertezze, Elena Sofia Ricci ha parlato di Suor Angela, Confermando l’uscita di scena e dando ulteriori dettagli su quello che accadrà… Le riprese di Che Dio ci Aiuti 7 stanno per iniziare e, di conseguenza, arrivano nuove informazioni su quello che succederà nella fiction. I telespettatori, in particolar modo, si erano concentrati negli ultimi mesi sulla voce diventata sempre più concreta secondo cui Suor Angela sarebbe uscita di scena. Tra smentite e modifiche, ora è stata Elena Sofia Ricci a parlare, rivelando che effettivamente il suo personaggio non ci sarà più e svelando le modalità con cui succederà tutto questo. Che Dio ci ... Leggi su uominiedonnenews (Di lunedì 27 giugno 2022) Che Dio ci7: dopo mesi di indiscrezioni e incertezze,ha parlato diAngela,ndo l’uscita di scena e dando ulteriori dettagli su quello che accadrà… Le riprese di Che Dio ci7 stanno per iniziare e, di conseguenza, arrivano nuove informazioni su quello che succederà nella fiction. I telespettatori, in particolar modo, si erano concentrati negli ultimi mesi sulla voce diventata sempre più concreta secondo cuiAngela sarebbe uscita di scena. Tra smentite e modifiche, ora è stataa parlare, rivelando che effettivamente il suo personaggio non ci sarà più e svelando le modalità con cui succederà tutto questo. Che Dio ci ...

Pubblicità

Pontifex_it : Affido a Dio l’anima di suor Luisa Dell’Orto, Piccola sorella del Vangelo di Charles de Foucauld, che ha fatto dell… - SimoPillon : Sono un poveraccio? Possibile. Ma sono un poveraccio amato immensamente da Dio. Come te. E come tutti quei bambini… - LaStampa : Giannini: 'Non è stata la mano di Dio a cancellare il diritto all'aborto: sono stati uomini che odiano le donne' - paolovarsi1 : RT @Don_Lazzara: #Nigeria. Nella foto il ministrante che è stato ucciso domenica scorsa dai teeroristi. Anche i bambini pagano un prezzo al… - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: #Berlusconi #Salvini #Meloni, sono 30 anni che fate diversamente politica, ammantandovi di Destra Patriota, che voi no… -