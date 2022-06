Bimba chiusa in auto a Giussano | carabiniere di passaggio rompe il vetro e la salva

Pubblicità

francobus100 : Rimini, bimba chiusa in ascensore con la mano nella porta - Cronaca - -

MonzaToday

La struttura "People & Baby" non ha ancora preso posizione, èda mercoledì scorso. Ma accanto a Myriam che ha già confessato, e della quale i giudici valuteranno la capacità di intendere e di ...... dentro di sè, ci si sente ''. E' la storia di Emma, bambina di 10 anni residente con la ... In quel periodo Emma stava sempre per conto suonel suo mondo, era evidente che non stava bene. ... Bimba di sei mesi resta chiusa nell'auto rovente sotto il sole Una bimba è rimasta chiusa in auto a Giussano sotto il sole e la mamma ha chiesto aiuto facendo intervenire un carabiniere fuori servizio ...Sono le 17.30 di un pomeriggio di caldo torrido. Nella piazza di Giussano, in Brianza, c'è un'auto parcheggiata sotto il sole a bordo della quale una mamma ha appena sistemato la figlia di sei mesi, l ...