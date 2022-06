Berlusconi: non ha vinto nessuno, ha perso la democrazia (Di lunedì 27 giugno 2022) "Purtroppo ieri non ha vinto nessuno, ha perso la democrazia". In un video messaggio commenta così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, l'astensionismo che ha caratterizzato i ballottaggi per le amministrative. "Credo che nessuna forza politica possa considerarsi vincitrice dopo una giornata di elezioni come quella di ieri. Quando soltanto 4 elettori su 10 vanno a votare, ad uscirne sconfitta è la democrazia". Perché "l'astensionismo, quando è così grave, priva anche gli eletti di una vera legittimazione democratica. Alla luce di questa situazione ogni altro commento sui risultati ha davvero poco valore e la sinistra non ha alcun motivo di cantare vittoria", aggiunge Berlusconi. In ogni caso, il Cavaliere continua a ribadire che "in tutt'Italia, il centro ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 27 giugno 2022) "Purtroppo ieri non ha, hala". In un video messaggio commenta così il presidente di Forza Italia Silvio, l'astensionismo che ha caratterizzato i ballottaggi per le amministrative. "Credo che nessuna forza politica possa considerarsi vincitrice dopo una giornata di elezioni come quella di ieri. Quando soltanto 4 elettori su 10 vanno a votare, ad uscirne sconfitta è la". Perché "l'astensionismo, quando è così grave, priva anche gli eletti di una vera legittimazione democratica. Alla luce di questa situazione ogni altro commento sui risultati ha davvero poco valore e la sinistra non ha alcun motivo di cantare vittoria", aggiunge. In ogni caso, il Cavaliere continua a ribadire che "in tutt'Italia, il centro ...

Pubblicità

elio_vito : Il problema non è quello che Medvedev dice di Berlusconi, di Draghi e dei leader UE ma che Berlusconi pensa le stes… - Ilaria89965081 : RT @luigivanti: 'Bisogna far tornare la gente a votare' dice Berlusconi. Avete mai difeso le persone sottoposte ai vaccini? Mai. E quando e… - SalvatoreMirag7 : La Loggia, per chi non se lo ricorda, é stato Ministro per gli aff. regionali tra 2001 e 2006, nel Gov. Berlusconi.… - Vince08440165 : RT @luigivanti: 'Bisogna far tornare la gente a votare' dice Berlusconi. Avete mai difeso le persone sottoposte ai vaccini? Mai. E quando e… - Frankf1842 : RT @fanpage: 'Basta litigi, a partire dalla Sicilia. Non possiamo rischiare di perdere le elezioni politiche. Per questo chiederò a Matteo… -