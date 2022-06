Ben Affleck fa provare una Lamborghini al figlio di 10 anni e lui sbatte contro un’altra auto VIDEO

(Di lunedì 27 giugno 2022) Piccolo incidente per ildi BenIldi 10di Ben, Samuel (avuto dalla relazione con l’ex moglie Jennifer Garner) ha combinato un piccolo guaio. E l’incidente che è accaduto è stato immortalato dai fotografi presenti sul posto attravero foto e. Ma cosa ha combinato ildell’attore? In L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

3cinematographe : Il figlio di Ben Affleck ha tamponato una BMW con una Lamborghini. L''incidente' è avvenuto presso una concessionar… - MedInfinityIT : Ben Affleck è il protagonista di un film emozionante e sensibile sul mondo del basket giovanile ?? 'Tornare a vince… - redazionerumors : Attraverso un post su Instagram, la pop star ha voluto condividere ancora una volta il suo amore per l'attore sotto… - CaffeFou : La Lamborghini e l'incidente: il figlio di Ben Affleck (10 anni) tampona un'auto in sosta #BenAffleck #jlo… - Damianodanny1 : FIGLIO BEN AFFLECK POSIZIONATO POSTO GUIDA LAMBORGHINI INGRANATO RETROMARCIA TAMPONATO AUTO PARCHEGGIATA DI… -

Il figlio diha tamponato una BMW con una Lamborghini. L''incidente' è avvenuto presso una concessionaria. Con loro anche ...Nella foto, ovviamente, non si può non notare il super anello di fidanzamento che l'attoreha messo al dito della sua famosa fidanzata, che presto diventerà sua moglie, dopo aver ...Il figlio dell'attore è salito a bordo della nuova auto del padre, una Lamborghini gialla, e ingranando la retromarcia ha sbattuto contro un'auto di lusso in sosta ...Il ragazzino, di soli 10 anni, si era messo al volante di una Lamborghini appena noleggiata, ma ingranando la retromarcia è andato a sbattere contro la Bmw parcheggiata dietro. Un po' di spavento ma n ...