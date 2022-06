Ballottaggi, in Lombardia il centrodestra vince più di tutti. E in due città FdI batte Lega e Forza Italia (Di lunedì 27 giugno 2022) Tredici Comuni al secondo turno: 5 al centrodestra, 4 al centrosinistra, 4 a sindaci civici. È il risultato dei Ballottaggi in Lombardia, dove a conti fatti la vittoria va complessivamente al centrodestra e, in particolare, a FdI. In due Comuni, infatti, Mortara, in provincia di Pavia, e Cassano Magnano, in provincia di Varese, i candidati arrivati al secondo turno erano entrambi espressione del centrodestra e a vincere è stato in tutti e due i casi il candidato della Meloni. Pari e patta per le vittorie simboliche di Monza e Sesto San Giovanni Il centrosinistra rivendica con Forza la vittoria simbolica di Monza, città cui Berlusconi è particolarmente Legato sia per la vicinanza con Arcore sia per aver portato la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 giugno 2022) Tredici Comuni al secondo turno: 5 al, 4 al centrosinistra, 4 a sindaci civici. È il risultato deiin, dove a conti fatti la vittoria va complessivamente ale, in particolare, a FdI. In due Comuni, infatti, Mortara, in provincia di Pavia, e Cassano Magnano, in provincia di Varese, i candidati arrivati al secondo turno erano entrambi espressione dele are è stato ine due i casi il candidato della Meloni. Pari e patta per le vittorie simboliche di Monza e Sesto San Giovanni Il centrosinistra rivendica conla vittoria simbolica di Monza,cui Berlusconi è particolarmenteto sia per la vicinanza con Arcore sia per aver portato la ...

VincentMorabit8 : RT @_schiaffino__: unica vittoria ai ballottaggi del centrodestra in Lombardia a Sesto San Giovanni Che cosa sei - Profilo3Marco : RT @_schiaffino__: unica vittoria ai ballottaggi del centrodestra in Lombardia a Sesto San Giovanni Che cosa sei - rbros65 : RT @_schiaffino__: unica vittoria ai ballottaggi del centrodestra in Lombardia a Sesto San Giovanni Che cosa sei - Claudio69_ : RT @_schiaffino__: unica vittoria ai ballottaggi del centrodestra in Lombardia a Sesto San Giovanni Che cosa sei - DanieleMeloni80 : Il dato di questa tornata è che la #Lombardia torna contendibile. #Ballottaggi -