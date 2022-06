Alessandra Amoroso nega l’autografo: è polemica. Ma tutti la difendono (Di lunedì 27 giugno 2022) Al centro di una polemica social questa volta c’è Alessandra Amoroso, colpevole di aver negato un autografo a una sua fan in occasione del Tim Summer Hits in Piazza del Popolo. Il video di quel momento ha fatto il giro del web e subito tanti commenti si sono alternati: da una parte chi ha incentivato la polemica e ha avuto un’opinione negativa sul suo comportamento, dall’altra invece tutti coloro che l’hanno difesa a spada tratta. Alessandra Amoroso: perché ha negato l’autografo Il mondo dei social è così: il giorno prima ti amano tutti e il giorno dopo basta una frivolezza per finire come bersaglio al centro di una polemica che poi, come il web ci insegna, è destinata ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 giugno 2022) Al centro di unasocial questa volta c’è, colpevole di averto un autografo a una sua fan in occasione del Tim Summer Hits in Piazza del Popolo. Il video di quel momento ha fatto il giro del web e subito tanti commenti si sono alternati: da una parte chi ha incentivato lae ha avuto un’opinionetiva sul suo comportamento, dall’altra invececoloro che l’hanno difesa a spada tratta.: perché hatoIl mondo dei social è così: il giorno prima ti amanoe il giorno dopo basta una frivolezza per finire come bersaglio al centro di unache poi, come il web ci insegna, è destinata ...

trash_italiano : La replica di Alessandra Amoroso dopo il video dell’autografo andato virale in questi giorni. - FranAltomare : Più che discutere Alessandra Amoroso, discuterei il comportamento dell’addetto alla sicurezza. Sembra quasi lui a p… - nikes_ivy : Buon pomeriggio ho fatto arrabbiare i fan di Alessandra Amoroso voi come state - HereQueenV : RT @jennifieniston: peggio di alessandra amoroso e delle sue canzoni orrende che più volte hanno inquinato la mia mente contro la mia volon… - soft_amoroso : RT @camreline: Posso dire, nonostante non sia fan di Alessandra Amoroso, che state esagerando con questa storia? Aveva già detto di no ad a… -