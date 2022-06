Addio a Raffaele La Capria | eterno cantore di Napoli

(Di lunedì 27 giugno 2022) E’ scomparso nel suo centesimo anno di vita lo scrittore e saggistaLa: è arrivato oggi 27 giugno, infatti, l’annuncio della dipartita dell’intellettuale napoletano, ma a Roma dal lontano 1950. Una lunghissima carriera trascorsa tra romanzi, cultura e cinema: a lasciare il segno il suo racconto di, città lasciata presto, ma mai davvero abbandonata. Partenope, infatti, torna nelle sue opere più importanti: farà da sfondo e anima a “Ferito a morte”, romanzo con cui vince il Premio Strega nel 1961. Sarà inoltre cuore del film “Le mani sulla città” del regista Francesco Rosi, nel quale Lapartecipa in veste di sceneggiatore aggiudicandosi il Leone d’Oro al Festival del cinema di Venezia. Curioso, appassionato e coinvolto nella vita culturale italiana e non solo, lo scrittore napoletano ...

RaiCultura : Addio allo scrittore Raffaele La Capria, una delle voci più autorevoli del Novecento e anima di Napoli. Aveva vinto… - anperillo : Una scrittura impareggiabile, un uomo geniale, animato da una passione unica per la sua #Napoli e per l’Isola predi… - persifal78 : RT @ilfoglio_it: Addio a Raffaele La Capria. Qui @marcoarchetti ci spiegava perché era tempo di rileggersi tutta l’opera dello scrittore, c… - andreaagostinia : RT @askanews_ita: Addio allo scrittore Raffaele La Capria #Cultura - askanews_ita : Addio allo scrittore Raffaele La Capria #Cultura -

È morto a Roma all'età di 99 anni - ne avrebbe compiuti 100 a ottobre - lo scrittore La Capria, una delle voci più significative della letteratura italiana del secondo '900. Nato a Napoli, fulcro di molti dei suoi romanzi, il 3 ottobre 1922, La Capria dopo essersi laureato in ...