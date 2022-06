Aborto: i miti da sfatare sulla sentenza della Corte suprema Usa (Di lunedì 27 giugno 2022) La recente sentenza della Corte suprema americana sull’Aborto ha generato più di un fraintendimento. Il pronunciamento annulla Roe v Wade: la sentenza che, nel 1973, aveva reso l’interruzione di gravidanza un diritto costituzionalmente garantito. Questo significa che la decisione della maggioranza dei supremi giudici non vieta l’Aborto tout court, ma che rimette semmai la materia sotto l’autorità dei parlamenti statali: parlamenti che – ricordiamolo – sono eletti dai cittadini. “La Costituzione non proibisce ai cittadini di ciascuno Stato di regolare o proibire l’Aborto”, si legge infatti nella sentenza. Non è pertanto corretto affermare che la Corte suprema abbia abrogato la ... Leggi su panorama (Di lunedì 27 giugno 2022) La recenteamericana sull’ha generato più di un fraintendimento. Il pronunciamento annulla Roe v Wade: lache, nel 1973, aveva reso l’interruzione di gravidanza un diritto costituzionalmente garantito. Questo significa che la decisionemaggioranza dei supremi giudici non vieta l’tout court, ma che rimette semmai la materia sotto l’autorità dei parlamenti statali: parlamenti che – ricordiamolo – sono eletti dai cittadini. “La Costituzione non proibisce ai cittadini di ciascuno Stato di regolare o proibire l’”, si legge infatti nella. Non è pertanto corretto affermare che laabbia abrogato la ...

