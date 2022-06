Violenza nel carcere di Regina Coeli: detenuti arabi rifiutano il rientro in cella e picchiano gli agenti (Di domenica 26 giugno 2022) Ancora Violenza, stavolta nel carcere di Regina Coeli. Tre detenuti arabi si sono rifiutati di rientrare in cella dopo l’ora d’aria. E hanno aggredito i poliziotti in servizio. «Sembra davvero senza fine la grave spirale che da settimane caratterizza la struttura detentiva di Regina Coeli a Roma». Una situazione che ha indotto i poliziotti penitenziari a manifestare davanti al carcere di Trastevere. La denuncia è di Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sappe. carcere di Regina Coeli, gli agenti costretti alle cure «Cinque agenti hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari». Solo successivamente si è tornati alla normalità, «anche se ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 26 giugno 2022) Ancora, stavolta neldi. Tre detenutisi sono rifiutati di rientrare indopo l’ora d’aria. E hanno aggredito i poliziotti in servizio. «Sembra davvero senza fine la grave spirale che da settimane caratterizza la struttura detentiva dia Roma». Una situazione che ha indotto i poliziotti penitenziari a manifestare davanti aldi Trastevere. La denuncia è di Maurizio Somma, segretario nazionale per il Lazio del Sappe.di, glicostretti alle cure «Cinquehanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari». Solo successivamente si è tornati alla normalità, «anche se ...

Pubblicità

pinapic : Con la firma della Convenzione di Istanbul, pietra miliare contro la violenza sulle donne, l’Ucraina ha fatto un al… - AmbCina : ???? Il più grande violatore di #dirittiumani al mondo 1. Gli USA è il Paese dove dilaga di più la violenza armata.… - SecolodItalia1 : Violenza nel carcere di Regina Coeli: detenuti arabi rifiutano il rientro in cella e picchiano gli agenti… - ALisimberti : RT @fratotolo2: Zaniar Matapour, l’iraniano (di origine curda) che ha sparato in un locale gay di #Oslo, aveva già numerosi precedenti per… - GianniVezzani1 : RT @fratotolo2: Zaniar Matapour, l’iraniano (di origine curda) che ha sparato in un locale gay di #Oslo, aveva già numerosi precedenti per… -