Tutti i trucchi per salvare orti e giardini risparmiando acqua (Di domenica 26 giugno 2022) Dall'acqua di cottura di pasta e riso alla paglia «isolante». Arrivano dalla Coldiretti i segreti per salvare gli orti e la terra dagli effetti della siccità e del caldo rovente, tutelare l'acqua preziosa risorsa idrica e aiutare il 45% di italiani che dedica parte del proprio tempo libero alla cura di verdure e ortaggi, piante e fiori, in vaso o nella terra. Coldiretti con i tutor del verde di Campagna Amica ha elaborato infatti un vademecum per far fronte alle misure di restrizione sull'uso dell'acqua potabile, a partire dal divieto di innaffiare varato da molti Comuni, mentre in Lombardia è stato dichiarato lo stato di emergenza e la zona rossa della sete rischia ormai di allargarsi a quasi tutto il Paese. La Coldiretti sottolinea che in un momento di gravissima emergenza è necessario che le risorse ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 giugno 2022) Dall'di cottura di pasta e riso alla paglia «isolante». Arrivano dalla Coldiretti i segreti perglie la terra dagli effetti della siccità e del caldo rovente, tutelare l'preziosa risorsa idrica e aiutare il 45% di italiani che dedica parte del proprio tempo libero alla cura di verdure e ortaggi, piante e fiori, in vaso o nella terra. Coldiretti con i tutor del verde di Campagna Amica ha elaborato infatti un vademecum per far fronte alle misure di restrizione sull'uso dell'potabile, a partire dal divieto di innaffiare varato da molti Comuni, mentre in Lombardia è stato dichiarato lo stato di emergenza e la zona rossa della sete rischia ormai di allargarsi a quasi tutto il Paese. La Coldiretti sottolinea che in un momento di gravissima emergenza è necessario che le risorse ...

