Sciopero dei controllori in Francia, a Orio pioggia di voli in ritardo (Di domenica 26 giugno 2022) Orio al Serio. Dopo aver superato senza troppi intoppi la giornata di sabato, nella quale erano stati proclamati scioperi concomitanti del personale Ryanair, Malta Air, Crewlink, EasyJet e Volotea, domenica 26 giugno l’aeroporto di Orio al Serio sta invece sperimentando una serie di ritardi e cancellazioni dovuti a una protesta degli addetti al controllo del traffico aereo in Francia. Una situazione nota, tanto che Sacbo, la società che gestisce lo scalo bergamasco, già in settimana aveva avvertito i passeggeri di tenere monitorato i siti web della propria compagnia aerea per rimanere aggiornati puntualmente sullo stato dei voli. Ad eccezione del collegamento con l’aeroporto di Barcellona El Prat, operato da Ryanair, che è stato cancellato sia in partenza che in arrivo, le problematiche sono legate ai ritardi, anche ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 giugno 2022)al Serio. Dopo aver superato senza troppi intoppi la giornata di sabato, nella quale erano stati proclamati scioperi concomitanti del personale Ryanair, Malta Air, Crewlink, EasyJet e Volotea, domenica 26 giugno l’aeroporto dial Serio sta invece sperimentando una serie di ritardi e cancellazioni dovuti a una protesta degli addetti al controllo del traffico aereo in. Una situazione nota, tanto che Sacbo, la società che gestisce lo scalo bergamasco, già in settimana aveva avvertito i passeggeri di tenere monitorato i siti web della propria compagnia aerea per rimanere aggiornati puntualmente sullo stato dei. Ad eccezione del collegamento con l’aeroporto di Barcellona El Prat, operato da Ryanair, che è stato cancellato sia in partenza che in arrivo, le problematiche sono legate ai ritardi, anche ...

