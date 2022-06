Pirelli - Due chiacchiere (di traverso) con Miki Biasion (Di domenica 26 giugno 2022) Vedi, è come una danza. Sono insaccato sul sedile di destra di una Hyundai i20 R5 e al volante c'è un sessantaquattrenne che d'invecchiare non ha proprio intenzione. Ha corso (vincendo) nei rally degli anni 80 e 90, in particolare con la Lancia Delta Integrale, ma ai miei occhi sta guidando ancora oggi come un alieno. Un sogno per me che, da appassionato del WRC di quell'epoca, custodisce gelosamente sulla scrivania il modellino della Integrale 16v con cui Miki Biasion proprio quello che sta guidando di fianco a me, ora ha vinto il Sanremo 1989. Balla che ti passa. L'occasione è stata creata dalla Pirelli, a margine del test dedicato ai nuovi pneumatici Scorpion Suv. Il terreno è quello della Lapponia svedese: il circuito è un misto di asfalto e terra, con pieghe veloci e altre lentissime, rettilinei e scollini da groppo in gola. ... Leggi su quattroruote (Di domenica 26 giugno 2022) Vedi, è come una danza. Sono insaccato sul sedile di destra di una Hyundai i20 R5 e al volante c'è un sessantaquattrenne che d'invecchiare non ha proprio intenzione. Ha corso (vincendo) nei rally degli anni 80 e 90, in particolare con la Lancia Delta Integrale, ma ai miei occhi sta guidando ancora oggi come un alieno. Un sogno per me che, da appassionato del WRC di quell'epoca, custodisce gelosamente sulla scrivania il modellino della Integrale 16v con cuiproprio quello che sta guidando di fianco a me, ora ha vinto il Sanremo 1989. Balla che ti passa. L'occasione è stata creata dalla, a margine del test dedicato ai nuovi pneumatici Scorpion Suv. Il terreno è quello della Lapponia svedese: il circuito è un misto di asfalto e terra, con pieghe veloci e altre lentissime, rettilinei e scollini da groppo in gola. ...

