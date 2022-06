Motogp | Vinales ' Aprilia merita podio in ogni weekend'

Pubblicità

Canta237 : La felicità di #Vinales è genuina, ha passato un anno difficilissimo, vederlo così sorridente, che scherza e fa bat… - Roberta07love : RT @P300it: MotoGP | GP Olanda 2022: Bagnaia torna a vincere davanti a Bezzecchi e Viñales! Quartararo KO, A. Espargaro show! ? di Daniele… - diannurismail7 : RT @ScherazadeMS: Pecco Bagnaia wins MotoGP race! #DutchGP Marco Bezzecchi claim P2 and Maverick Vinales finis in P3. - FormulaPassion : #MotoGP, riscatto #Vinales nel #DutchGP: 'Devo dire grazie ad #Aprilia e ad Aleix #Espargarò' - ElshintaBandung : Rider Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia menjuarai MotoGP Belanda 2022. Di posisi ke-2 rider Mooney VR46, Marco Bezze… -

Lo ha detto Maverick, pilota dell'Aprilia, dopo il terzo posto nel Gran Premio d'Olanda di. - foto. LivePhotoSport . spf/pc/red 26 - Giu - 22 16:17 26 giugno 2022Feliceper il suo primo podio in Aprilia: 'Il duro lavoro sta dando i suoi frutti, questo ... Adesso lasi ferma per la pausa estiva, si tornerà in pista a Silverstone il 5 agosto .Aveva ottenuto ad Assen il suo ultimo podio con la Yamaha un anno fa. E dodici mesi dopo Maverick Vinales ci è tornato proprio in Olanda, per la prima volta alla guida dell’Aprilia. Terzo posto dietro ...Sul podio il rookie Marco Bezzecchi (VR46) insieme all’Aprilia di Maverik Vinales. Quarto posto conquistato all’ultima curva per Aleix Espargaro davanti a Binder (KTM) e Jack Miller (Ducati) Pecco ...