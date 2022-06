MotoGp Assen 2022: trionfa Bagnaia. Quartararo cade. Ordine di arrivo - Sport - Motomondiale - quotidiano.net (Di domenica 26 giugno 2022) Mercato MotoGp: Rins correrà con la Honda LCR Assen (Paesi Bassi), 26 giugno 2022 - Francesco Bagnaia trionfa ad Assen . Grandissima vittoria di 'Pecco' che si prende l'ultimo appuntamento di MotoGp ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Mercato: Rins correrà con la Honda LCR(Paesi Bassi), 26 giugno- Francescoad. Grandissima vittoria di 'Pecco' che si prende l'ultimo appuntamento di...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? NUVOLA ROSSA SI LAUREA AD ASSEN ?? Dominio PECCO in Olanda I risultati ? - Eurosport_IT : ORMAI È BOLGIA AZZURRA!!! ???? Ad Assen torna protagonista l'Italia in MotoGP: super Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi… - SkySportMotoGP : ? INCIDENTE Quartararo – A.Espargarò (-19 giri??) LIVE ? - Delio92 : Dopo numerosi errori finalmente #bagnaia ritorna alla vittoria. Doppietta italiana perché vince davanti a… - motoblogit : MotoGP, Assen 2022: vince Pecco Bagnaia, rimonta fantastica di A. Espargarò. Doppia caduta per Quartararo -