Migranti, Salvini: “A Melilla immagini di invasione verso Europa” (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – “Guardate le immagini dell’invasione verso l’Europa”. Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini, postando un video dei fatti che hanno coinvolto Migranti al confine tra Spagna e Marocco: “Melilla, città spagnola sulla costa del Marocco invasa da circa 2mila clandestini armati di pietre e bastoni. Morti anche agenti di Polizia. immagini impetuose. In Italia e Europa c’è posto per tutti? No, assolutamente no” afferma Salvini. Venerdì scorso almeno 27 persone secondo le Ong, 23 secondo fonti delle autorità citate dalla stampa ufficiale marocchina, sono morte per l’intervento delle forze di sicurezza marocchine che puntavano a fermare il tentativo di oltre 2mila subsahariani di attraversare ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 26 giugno 2022) (Adnkronos) – “Guardate ledell’l’”. Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo, postando un video dei fatti che hanno coinvoltoal confine tra Spagna e Marocco: “, città spagnola sulla costa del Marocco invasa da circa 2mila clandestini armati di pietre e bastoni. Morti anche agenti di Polizia.impetuose. In Italia ec’è posto per tutti? No, assolutamente no” afferma. Venerdì scorso almeno 27 persone secondo le Ong, 23 secondo fonti delle autorità citate dalla stampa ufficiale marocchina, sono morte per l’intervento delle forze di sicurezza marocchine che puntavano a fermare il tentativo di oltre 2mila subsahariani di attraversare ...

