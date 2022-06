Messaggio della Madonna a Medjugorje: “Vi invito a pregare di più” (Di domenica 26 giugno 2022) La Madonna a Medjugorje, nel suo Messaggio scelto per oggi, ci invita a osare di più, affinché possiamo prendere quella decisione nel nostro cuore, che ci rende veramente liberi. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuola della preghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 26 giugno 2022) La, nel suoscelto per oggi, ci invita a osare di più, affinché possiamo prendere quella decisione nel nostro cuore, che ci rende veramente liberi. Sono i preziosi insegnamenti che abbiamo la grazia di attingere alla Sua scuolapreghiera. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato L'articolo proviene da La Luce di Maria.

