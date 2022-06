Marcell Jacobs deve togliere la ruggine | primi segnali agli Assoluti | la strada verso i Mondiali è in salita

(Di domenica 26 giugno 2022)era comprensibilmente arrugginito ai Campionati Italiani. Il mese abbondante di assenza dalle piste, dovuto all’infortunio al bicipite sinistro, ha chiaramente inciso sullo stato di forma del Campione Olimpico dei 100 metri. Allo Stadio Guidobaldi di Rieti abbiamo visto una copia non brillante del velocista lombardo, capace comunque di conquistare il titolo correndo la finale in 10.12 (da non dimenticare il vento contrario di 0,9 m/s). Lo stop per il problema fisico e i pochi allenamenti svolti nelle ultime settimane hanno chiaramente inciso sulla tenuta dell’azzurro, il quale ha comunque dichiarato la propria soddisfazione per essere tornato in scena e di avere raccolto indicazioni positive.ha faticato nell’uscita dai blocchi di partenza, ha impiegato tempo nell’alzare i giri del motore, ...

Pubblicità

Eurosport_IT : SSSSSSUPER MARCELL!! ?????? Lo vince in tranquillità il titolo nazionale: Marcell Jacobs centra il suo 5° titolo cons… - fanpage : Marcell Jacobs si prende il QUINTO titolo italiano! - Agenzia_Ansa : Assoluti di Atletica: Marcell Jacobs vince i 100 in 10'12. L'azzurro: 'Era importante essere qui, a Stoccolma sping… - OA_Sport : L'analisi della vittoria di Marcell Jacobs - settalese : RT @GeorgeSpalluto: Marcell Jacobs vince i 100 ai Campionati Italiani con il tempo di 10.12 senza spingere. Davanti a Ali (10.16) e Tortu 1… -

DIRETTA/campione italiano dei 100 metri, Filippo Tortu è terzo! Per la precisione i titoli in palio oggi ai Giochi del Mediterraneo 2022 sono i seguenti nel karate : ci saranno ..., a destra, ieri a Rieti con il presidente della Fidal Stefano Mei Almeno in Italia per il momentonon ha rivali. Agli assoluti di Rieti, al ritorno in gara dopo oltre un ...Marcell Jacobs era comprensibilmente arruggito ai Campionati Italiani. Il mese abbondante di assenza dalle piste, dovuto all'infortunio al bicipite sinistro, ha chiaramente inciso sullo stato di forma ...Arrivano “avvertimenti” da oltreoceano, ma Marcell Jacobs tira dritto per la propria strada perché »non me ne sono mai andato«. L'olimpionico dei ...