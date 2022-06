Manchester City, il Ceo Soriano: “La Champions non è un’ossessione, spesso conta la fortuna” (Di domenica 26 giugno 2022) “La Champions non è il centro dei nostri obiettivi perché in questa competizione la fortuna gioca un ruolo importante”. Parla così il CEO del Manchester City, Ferran Soriano, nel corso di un’intervista rilasciata nel podcast Dr Football. Il dirigente spagnolo dei citizens si è voluto invece soffermare sul quarto successo negli ultimi cinque anni in Premier League: “Chi vince il campionato è la squadra migliore del torneo. La Champions League è un trofeo che naturalmente vogliamo, ma sappiamo che può dipendere un pò dalla fortuna, quindi non siamo ossessionati. Successo Real Madrid? Credo sia giusto dire che c’è stata un po’ di fortuna. Forse meritavano di perdere con Psg, Chelsea, contro noi e contro il Liverpool…” SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022) “Lanon è il centro dei nostri obiettivi perché in questa competizione lagioca un ruolo importante”. Parla così il CEO del, Ferran, nel corso di un’intervista rilasciata nel podcast Dr Football. Il dirigente spagnolo dei citizens si è voluto invece soffermare sul quarto successo negli ultimi cinque anni in Premier League: “Chi vince il campionato è la squadra migliore del torneo. LaLeague è un trofeo che naturalmente vogliamo, ma sappiamo che può dipendere un pò dalla, quindi non siamo ossessionati. Successo Real Madrid? Credo sia giusto dire che c’è stata un po’ di. Forse meritavano di perdere con Psg, Chelsea, contro noi e contro il Liverpool…” SportFace.

