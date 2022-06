LIVE Moto2, GP Olanda 2022 in DIRETTA: warm-up e aggiornamenti gara (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Cronaca FP3 – Cronaca qualifiche Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno e buona domenica! Benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del giorno decisivo del Gran Premio d’Olanda 2022 per la Moto2! Prove libere e qualifiche sono ormai alle spalle, è tempo di warm-up e, soprattutto, della gara! Sarà Jake Dixon a partire dalla pole position, frutto di una grande prestazione nel Q2 (pur avendo realizzato pochi giri ma ottimizzando il tutto), davanti al suo compagno di squadra della GASGAS Aspar Albert Arenas, mentre completa la prima fila Sam Lowes (Elf Marc VDS). Partiranno più indietro invece gli azzurri: da tenere d’occhio su tutti Celestino Vietti dall’undicesima piazza (caduto durante il Q2, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca FP3 – Cronaca qualifiche Amiche e amici di OA Sport, appassionati di motori, buongiorno e buona domenica! Benvenuti allatestuale del giorno decisivo del Gran Premio d’per la! Prove libere e qualifiche sono ormai alle spalle, è tempo di-up e, soprattutto, della! Sarà Jake Dixon a partire dalla pole position, frutto di una grande prestazione nel Q2 (pur avendo realizzato pochi giri ma ottimizzando il tutto), davanti al suo compagno di squadra della GASGAS Aspar Albert Arenas, mentre completa la prima fila Sam Lowes (Elf Marc VDS). Partiranno più indietro invece gli azzurri: da tenere d’occhio su tutti Celestino Vietti dall’undicesima piazza (caduto durante il Q2, ...

Pubblicità

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #DutchGP #Assen #TTAssen In prima fila anche #SamLowes, caduta e 11esimo tempo per #CelestinoVietti -https://t.… - motograndprixit : #Moto2 #DutchGP #Assen #TTAssen In prima fila anche #SamLowes, caduta e 11esimo tempo per #CelestinoVietti -… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 #DutchGP #Assen #TTAssen Il vincitore del Sachsenring davanti ad @AlbertArenas75 e @bobendsneyder - https://t… - motograndprixit : #Moto2 #DutchGP #Assen #TTAssen Il vincitore del Sachsenring davanti ad @AlbertArenas75 e @bobendsneyder - - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Olanda 2022 in DIRETTA: buon inizio di sessione per Arbolino Vietti rischia ma per ora è 13° -… -