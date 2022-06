Lady Gaga canta a un matrimonio (da favola) a Como, quello del miliardario Alan Howard con Caroline Byron. (Di domenica 26 giugno 2022) Il patrimonio del magnate Alan Howard ammonterebbe a 1,5 miliardi di dollari. Qualche tempo fa, La Provincia di Como aveva provato a fare i conti un tasta all’imprenditore 58enne perché la notizia del suo aver affittato Villa Olmo versando 1,3 milioni di euro al comune, per un mese, aveva fatto discutere. Giusto tenere chiusa la dimora per tutto questo tempo? Ebbene, il dado è tratto perché già da ieri sono in corso le celebrazioni per il matrimonio di Howard con Caroline Byron. I due si sono già sposati prima della pandemia e ora ripetono il rito. Ospiti e vip da tutto il mondo e, sorpresa delle sorprese, Lady Gaga a cantare, stasera 26 giugno. Come intrattenimento musicale si può dire che Mr.Howard è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Il patrimonio del magnateammonterebbe a 1,5 miliardi di dollari. Qualche tempo fa, La Provincia diaveva provato a fare i conti un tasta all’imprenditore 58enne perché la notizia del suo aver affittato Villa Olmo versando 1,3 milioni di euro al comune, per un mese, aveva fatto discutere. Giusto tenere chiusa la dimora per tutto questo tempo? Ebbene, il dado è tratto perché già da ieri sono in corso le celebrazioni per ildicon. I due si sono già sposati prima della pandemia e ora ripetono il rito. Ospiti e vip da tutto il mondo e, sorpresa delle sorprese,re, stasera 26 giugno. Come intrattenimento musicale si può dire che Mr.è ...

